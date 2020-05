Herstal: 40.852 masques distribués aux citoyens

Quelque 40.852 masques ont été distribués aux Herstaliens dans le calme et sans files d’attente.

À la suite de la distribution des quartiers du Centre Croix-Jurlet et de la Préalle de ce samedi, tous les habitants de Herstal sont désormais pourvus d’un premier masque en tissu lavable, a fait savoir la Ville par voie de communiqué.

«Dès le 30 avril, j’avais annoncé que chaque Herstalien pourrait disposer d’au moins un premier masque en tissu lavable pour le 23 mai», a expliqué Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal. «Je suis satisfait de voir que nous y sommes parvenus grâce au travail acharné de nos agents et à la bonne coordination avec Liège Métropole.» Et d’ajouter: «Une grosse livraison arrivée ce week-end nous a même permis de déjà distribuer deux masques aux habitants des deux gros quartiers d’aujourd’hui.»

Au total, ce sont quelque 40.852 masques qui ont été distribués dans le calme et sans files d’attente malgré une affluence moyenne élevée de plus de 74%. Par ailleurs, la coordinatrice Planu a directement livré les résidents des maisons de repos, ainsi que les «grands ensembles», tels que les buildings, notamment publics. Les personnes dans l’incapacité de se déplacer ou d’utiliser leur procuration ont reçu leur masque grâce à la Plateforme du Vivre Ensemble de la Ville et ses bénévoles.

Un deuxième masque sera, par ailleurs, distribué. «Les ménages concernés recevront un courrier qui leur indiquera les modalités leur permettant de retirer leur deuxième masque, voire la totalité, s’ils n’avaient pas pu participer à la première distribution», a encore indiqué le bourgmestre f.f. «L’idée est d’avoir une formule plus flexible qui s’étend sur plusieurs jours vraisemblablement dans nos halls omnisports.»

Le numéro vert 0800 120 23 reste accessible pour toutes les personnes ayant des questions ou rencontrant un problème.

Pour rappel, les masques distribués sont issus de l’initiative «2 masques pour toutes et tous» de Liège Métropole, qui regroupe les 24 Bourgmestres de l’arrondissement de Liège.