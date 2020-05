Tremblement de terre de magnitude 5,8 en Nouvelle-Zélande

Un fort séisme a secoué la Nouvelle-Zélande sans qu’il soit encore fait état de dommages ou blessés lundi matin.

La secousse enregistrée dans la capitale Wellington est de magnitude 5,8, selon le service de surveillance Geonet.

Le tremblement de terre a été ressenti à 08H00 du matin, soit dimanche 22h00 HB, et a été suivi de répliques, dont des nouvelles secousses de 3,5, 3,6 et 3,7.

M5.6 Earthquake in North Island of New Zealand pic.twitter.com/MwHtdukzxz