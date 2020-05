Coronavirus: Boris Johnson soutient Dominic Cummings, son conseiller accusé d’avoir violé les règles du confinement

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a apporté dimanche son soutien à son proche conseiller Dominic Cummings, accusé d’avoir violé les règles du confinement imposé pour lutter contre le nouveau coronavirus, assurant qu’il avait agi dans le cadre de la légalité.

«Je pense qu’à tous les points de vue, il a agi de façon responsable, légale, et avec honnêteté», a déclaré M. Johnson lors d’un point de presse, alors que les appels à renvoyer son conseiller se multiplient y compris au sein de son camp conservateur.

