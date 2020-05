Un joueur de Bournemouth positif au coronavirus

Un joueur de Bournemouth a été testé positif au Covid-19, a indiqué le club de Premier League dimanche, sans dévoiler l’identité du joueur. Celui-ci a été placé en isolation pendant une semaine. Il passera ensuite un nouveau test.

La Premier League a annoncé samedi que deux nouveaux cas positifs au coronavirus dans deux clubs ont été détectés lors de la deuxième série de 996 contrôles effectués du 19 au 21 mai au sein des vingt clubs de l’élite du football anglais.

Chaque club a subi 50 tests dans cette deuxième série de tests, contre 40 lors de la première.

Auparavant, 748 joueurs et membres du personnel de club avaient été testés pour la Covid-19 les 17 et 18 mai. Six s’étaient révélés positifs dans trois clubs.

Ces six cas ne sont pas inclus dans les chiffres du 19 au 22 mai, car les personnes concernées sont encore dans leur période de confinement volontaire de sept jours.

Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus concernés ne sera fourni par la Premier League.