Régis de Koh-Lanta évoque les insultes et les menaces: «C’est monté crescendo»

Le dernier éliminé du jeu d’aventure de TF1 est revenu sur son départ mais aussi sur le déferlement dont il a été victime sur les réseaux sociaux.

Régis a été éliminé dans l’épisode de vendredi aux portes de la finale. Un départ essentiellement dû au double vote de Claude en sa défaveur.

«J’ai très mal vécu mon élimination», confie le quadragénaire dans une interview au Figaro. Mais c’est surtout à lui-même qu’il en veut: «J’étais dépité et très en colère contre moi. J’ai passé l’aventure à me dire qu’il fallait que je me méfie de Claude, à dire à mes camarades qu’il fallait absolument se méfier de lui. J’avais vu ses précédentes saisons donc je savais de quoi était capable le personnage. Je lui ai fait confiance alors que je n’aurais pas dû.» Car Claude lui a fait croire qu’il ne voterait pas contre lui avant de le trahir pour venger ses amis Teheiura et Jessica. «Je lui ai fait confiance comme un gros naze et on sait très bien que la confiance dans Koh-Lanta est toute relative», peste encore aujourd’hui Régis.

L’élimination de Teheiura a provoqué un raz-de-marée

Son côté stratège était assumé. Mais il s’est retourné contre lui, tant dans l’aventure que lors de la diffusion des épisodes. Impopulaire auprès de nombreux téléspectateurs, Régis a été victime d’une déferlante sur les réseaux sociaux. Ce qui avait poussé la production à saisir la justice.

«Ça a débuté il y a quatre semaines avec l’élimination de Sam», explique Régis. «Au début, j’ai reçu beaucoup d’insultes. Mais très vite, c’est monté crescendo et chaque semaine apportait son lot d’insultes. L’élimination de Teheiura a provoqué un raz-de-marée. Quand j’ai reçu des menaces de mort, de viol, d’égorgement sur mes enfants, on a décidé avec la production de porter plainte.»

Le père de famille a ainsi laissé son compte Instagram aux mains de la production. «Au début, j’ai beaucoup répondu car j’étais interloqué de recevoir des insultes de personnes vraisemblablement mère de famille ou autres. Je ne comprenais pas la démarche psychologique qui pousse une personne normalement constituée avec des enfants à aller menacer les miens. Mais j’en ai reçu tellement que j’ai arrêté.»

Pour rappel, outre la plainte en justice, Denis Brogniart et d’autres candidats avaient apporté leur soutien à Régis.