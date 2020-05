Championne olympique de Super-G, Anna Veith dit stop

En quatorze saisons de Coupe du monde du ski alpin, l’Autrichienne a remporté 15 courses et est montée sur 46 podiums.

La skieuse autrichienne Anna Veith, championne olympique de super-G en 2014 à Sotchi et double lauréate de la Coupe du monde générale de ski alpin en 2014 et 2015, et triple championne du monde (combine 2011, Super-G et slalom géant 2015), a décidé samedi de mettre un terme à sa carrière à 30 ans.

«Mes rêves pour l’avenir ont changé ces dernières années, c’est pourquoi je veux mettre un terme à ma carrière de skieuse», a expliqué Anna Veith à la télévision publique autrichienne ORF.

Sa grave blessure à l’automne 2015 au genou droit (rupture du ligament croisé antérieur, du ligament latéral interne et du tendon rotulien) l’a éloignée des pistes tout l’hiver 2016 et elle n’a jamais totalement retrouvé son niveau d’avant. Elle a décroché tout de même l’argent en Super-G aux Jeux de Pyeongchang en 2018, sa dernière médaille d’une brillante carrière.