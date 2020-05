Le point sur la pandémie dans le monde: plus de 5.250.000 cas déclarés, dont 2 millions en Europe

Avec au moins 2.001.995 cas, pour 173.133 décès, l’Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 5.244.616 cas, dont 339.011 morts, ont été recensés.

Plus de 5.250.000 de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des deux tiers en Europe et aux États-Unis, selon un comptage réalisé par l’AFP.

Au moins 5.250.658 cas d’infection, parmi lesquels 339.172 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.003.510 cas et 173.186 décès, et aux Etats-Unis (1.604.879 cas, dont 96.125 morts). Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé en un mois et plus de 250.000 nouveaux cas ont été enregistrés en moins de trois jours.

En Europe, la Russie est le pays européen recensant le plus grand nombre de cas (335.882 pour 3.388 décès) avec une hausse quotidienne d’environ 10.000 nouveaux cas déclarés depuis début mai. Le Royaume-Uni (257.154 cas, 36.675 décès), l’Espagne (234.824, 28.628), l’Italie (229.327, 32.735) et la France (182.219, 28.289) sont les quatre autres pays européens comptant officiellement plus de 180.000 cas sur leur territoire.

L’Amérique latine actuellement touchée de plein fouet

L’Amérique latine et les Caraïbes sont désormais la région où la maladie progresse le plus: 33.719 nouveaux cas enregistrés le 22 mai (contre 28.647 aux États-Unis et au Canada, et 20.867 en Europe). C’est dans la zone Etats-Unis/Canada que le nombre de cas quotidiens augmentait jusque-là le plus rapidement.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’Amérique du Sud était «un nouvel épicentre» de la pandémie de Covid-19, avec une situation particulièrement alarmante au Brésil.

L’augmentation en Amérique latine et aux Caraïbes (685.508 cas dont 37.762 décès à samedi) est liée en grande partie à la hausse des cas au Brésil (330.890 cas, un chiffre qui a doublé en 12 jours), mais aussi au Pérou (111.698), au Chili (65.393) et au Mexique (62.597).