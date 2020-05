Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce samedi

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 23 mai. Cet article est mis à jour toute au long de la journée.

Nouveau bilan en Belgique: 34 nouvelles hospitalisations et 25 décès supplémentaires

De nouveaux chiffres sur l’évolution de la pandémie de coronavirus dans notre pays ont été communiqués ce samedi. On fait le point.

Le «superkern» confirme le retrait des 2 arrêtés qui ont mis les soins de santé en colère

Le retrait des deux arrêtés royaux qui avaient entraîné une levée de boucliers dans le secteur des soins de santé a été confirmé.

Les agences de location de la Côte demandent la clarté rapidement: «Le secteur souhaite redémarrer le 8 juin»

Les agences de la Côte gèrent quelque 10.000 logements de vacances, dont environ 40% sont encore disponibles pour les mois d’été. Elles sont prêtes à redémarrer en toute sécurité.

PHOTOS | La Première ministre Sophie Wilmès en visite à l’hôpital Epicura d’Ath

La Première ministre Sophie Wilmès poursuit sa tournée des hôpitaux. Ce samedi après-midi, elle a rendu visite au personnel et aux patients de l’hôpital Epicura d’Ath.

Walibi: des millions d’euros d’investissements malgré des pertes colossales

Walibi pourrait enregistrer jusqu’à 15 millions de pertes à cause de la crise. Son directeur s’accroche aux projets en cours.

Pas de retour à l’école lundi pour les élèves du public à la Ville de Liège

La ville de Liège a décidé de ne pas organiser la rentrée des classes de première année primaire et de deuxième année secondaire lundi prochain…

Belgique: le Jordanien derrière une commande de millions de masques lié à une banque «terroriste»

Le contrat s’élève à au moins 40 millions d’euros: le Jordanien qui a conclu un contrat avec le gouvernement belge pour la livraison de 15 millions de masques, est impliqué dans une banque placée sur une liste noire en Israël.

Feu vert pour les camps et les stages: le «besoin de plus en plus fort des enfants de retrouver une vie sociale»

Soulagement pour beaucoup de familles: les camps scouts et stages estivaux seront autorisés dès le 1er juillet. Mais ne pourront réunir plus de 50 personnes.

Coronavirus | Plus de 1.500 entretiens annulés par le Selor, mais…

Covid-19: après plus de deux mois d’interruption, le Selor – le bureau de sélection de l’administration fédérale – va pouvoir reprendre ses activités lundi.

Jusqu’à 70% de perte de chiffres d’affaires dans les commerces non alimentaires

Covid-19: la situation reste très difficile dans les commerces non alimentaires, particulièrement du côté de ceux situés dans les centres commerciaux.

John Crombez plaide pour une Agence de la sécurité d’approvisionnement

Le député John Crombez (sp.a) plaide, dans l’hebdomadaire Knack, pour la mise sur pied d’une Agence pour la sécurité d’approvisionnement, «afin que nous soyons mieux armés contre une nouvelle crise sanitaire». Il a déposé une proposition de loi avec sa collègue de parti, Melissa Depraetere.

Espagne: les touristes étrangers pourront revenir à partir de juillet

Les touristes étrangers pourront revenir en Espagne à partir de juillet, selon une annonce du Premier ministre.

France: clôture des municipales le 28 juin, avec des électeurs masqués

Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin, avec des précautions sanitaires particulières, a annoncé le Premier ministre français, Édouard Philippe vendredi, tout en prévenant que cette décision est «réversible» en cas de rebond de la pandémie.

Pays-Bas: 5 811 décès au total, dont 23 ces dernières 24h

Les Pays-Bas ont enregistré 23 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit dix de plus que vendredi, portant ainsi le nombre officiel de morts causés par la maladie à 5.811, a annoncé samedi l’Institut royal pour la santé publique et l’Environnement (RIVM).

Un premier décès officiel à Gaza

Les autorités gazaouies ont rapporté samedi le premier décès officiel dû au nouveau coronavirus, alors que l’enclave palestinienne surpeuplée et soumise à un blocus israélien enregistre une hausse du nombre de cas d’infection ces derniers jours.

4 pays européens présentent un plan d’aide d’urgence pour les pays gravement touchés par le virus

Les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark et la Suède souhaitent une aide d’urgence pour les pays gravement touchés par le coronavirus.

Le point sur la pandémie dans le monde: plus de 5.250.000 cas déclarés, dont 2 millions en Europe

Avec au moins 2.001.995 cas, pour 173.133 décès, l’Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 5.244.616 cas, dont 339.011 morts, ont été recensés.

Espagne: le championnat de foot redémarrera la semaine du 8 juin

Le championnat espagnol va pouvoir reprendre ses droits, selon une annonce du Premier ministre.

Pat Ewing positif et hospitalisé

«Ce virus est grave et ne doit pas être pris à la légère»: Patrick Ewing (57 ans) a été testé positif au Covid-19 et a été hospitalisé.

EN IMAGES | Insolite: 13 000 supporters... en carton pour assister au match du Borussia Mönchengladbach

Le stade a fait carton plein...

Roland-Garros: début le 20 ou le 27 septembre

Le tournoi du Grand Chelem de tennis de Roland-Garros se tiendra «sans doute entre fin septembre et début octobre», a déclaré Guy Forget, le directeur de Roland-Garros, samedi au micro de la radio française Europe 1.

Ces deux sœurs verviétoises font le buzz sur YouTube

À 8 et 10 ans, Afsah et Safiyah réalisent des vidéos à la fois ludiques et pédagogiques. Avec l’aide de leur maman.

