Koh-Lanta: un record, deux éliminés et une «trahison» qui coûtera cher?

Les cinq finalistes de «Koh-Lanta: L’île des héros» sont connus.

La 2e partie de l’épisode désignant les finalistes de cette saison 2020 a livré ses verdicts vendredi soir sur TF1. Il s’agira de Claude, Moussa, Inès, Naoil et Alexandra.

On avait quitté les aventuriers juste avant l’épreuve d’immunité qui s’avérait éliminatoire. Un stress supplémentaire que n’a pas su gérer Eric, incapable d’aligner correctement ses dominos. D’autant plus ballot que Claude lui avait promis son collier d’immunité en cas de succès. Et que c’est justement le chauffeur de maître qui a ajouté une 16e victoire à son escarcelle en 3 participations, devenant seul recordman dans cette compétition honorifique devant Téhéhiura (15 en 4 participations). De quoi amuser la Twittosphère:

Immunisé et porteur de deux votes après que la dernière éliminée, Jessica, lui ait confié le sien, Claude était donc le maître du jeu au moment d’aller au conseil devant Denis Brogniart. Il a refusé de céder son collier à quelqu’un d’autre qu’Eric. Puis il s’est laissé aller à venger ses amis Jessica et Téhéhiura, en votant contre Régis après lui avoir fait croire qu’il le soutiendrait. Une «trahison» assumée qui a conduit à l’élimination du père de famille par 4 voix contre 3 pour Alexandra.

Mais ce choix de Claude a été déploré par plusieurs ex-candidats, qui lui prédisent une précieuse voix en moins s’il se retrouve face au jury final. C’est notamment l’avis de Pholien, le candidat liégeois éliminé peu après la réunification, ainsi que de Javier, Moundir ou encore Cédric:

C’est même bête de se mettre regis à dos alors qu’il sera dans le jury final ?? — Pholien Koh Lanta (@Pholienkohlanta) May 22, 2020

Je valide totalement — moundir (@moundirofficiel) May 22, 2020

Alors c'est bien de remettre les gens en place mais stratégiquement, pour les votes du jury final, je suis pas sur que ce soit la meilleure solution ?? attention à l'excès de confiance mon @claude_koh !!! À fond derrière toi ???? #KohLanta — Cedric (@cedrickohlanta) May 22, 2020

Mais avant le jury final, il y aura d’abord l’épreuve de l’orientation puis les poteaux. À voir en deux parties les deux prochaines semaines, comme déjà annoncé.