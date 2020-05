Annulation des championnats ESM

Vu la situation exceptionnelle sanitaire que nous vivons actuellement et les risques majeurs que cela peut générer pour tous les acteurs impliqués dans le sport ballant, considérant que la priorité absolue est la santé de tous, vu les décisions prises par les autorités fédérales interdisant toute compétition sportive jusqu’au 31 juillet inclus, tous les championnats 2020 sous gestion de l’entité Entre-Sambre-et-Meuse sont purement et simplement annulés. Cela concerne la promotion, les régionales 1, 2, 3, les minimes et pupilles. Les équipes déjà inscrites seront reconduites pour les championnats 2021, sauf retraits motivés d’équipes, décidés par les cercles lors de la rentrée des formulaires uniques. Après la période d’interdiction de compétitions sportives émanant des autorités fédérales, si des cercles souhaitent organiser des luttes amicales, ce sera sous leur entière responsabilité.

Pas de championnat à Clermont ou ailleurs dans l’Entre-Sambre-et-Meuse cet été.