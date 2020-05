Tom Brady va avoir droit à sa série-documentaire façon «The Last Dance»

La star du football américain Tom Brady va avoir droit l’année prochaine à un documentaire qui lui sera consacré.

Dans la foulée du succès rencontré avec «The Last Dance», le série-doculentaire en dix épisodes consacrée à la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls en 1997-98 couronnée d’un 6e et dernier titre NBA, la chaîne sportive ESPN a décidé de rééditer l’exercice avec le quarterback aux six victoires dans le Super Bowl. Elle s’intitulera «Man in the Arena» (Un homme dans l’arène).

Âgé de 42 ans, Brady est toujours en exercice. Après 20 années de succès aux commandes de l’attaque des New England Patriots qui se sont traduits par neuf finales et six titres, le Californien a déposé ses valises cette saison pour un ultime contrat avec les Tampa Bay Buccaneers.

Comme Michael Jordan, Brady aura le contrôle sur le résultat, sa société 199 Productions coproduira la série..