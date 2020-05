Un nouveau Conseil national de sécurité le 3 juin

Le prochain Conseil national de sécurité aura lieu le 3 juin, quelques jours avant l’entame théorique de la «phase 3» du déconfinement, le 8 juin.

Le mercredi 3 juin, les représentants du fédéral, des entités fédérées et les experts discuteront prioritairement des «secteurs culturel, sportif et de l’horeca», précisent vendredi les différents niveaux de pouvoir en marge de la feuille de route dégagée pour les activités de jeunes durant l’été.

Il s’agira de «définir plus précisément les contours de la troisième phase ainsi que des suivantes», et «d’étudier à quel moment du déconfinement et dans quelles mesures il sera possible d’élargir les contacts sociaux, d’autoriser à nouveau la tenue de cérémonies religieuses ou encore de permettre la tenue d’événements de différente ampleur pendant l’été».

Le dernier Conseil national de sécurité avait eu lieu le 13 mai. Il avait alors pris la décision, sur base de l’avis des experts du GEES, le groupe en charge de la stratégie de sortie du confinement, de confirmer le début de la «phase 2» au 18 mai. Cette phase 2 était un grand pas, avec la reprise partielle de l’enseignement à l’école.

Plusieurs gros dossiers restent sur la table: la réouverture éventuelle des cafés et restaurants, les voyages à l’étranger, etc.