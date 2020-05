Onze fermes pédagogiques ont rouvert leurs portes: «Continuer à partager la passion»

Le secteur de la diversification agricole et rurale en Wallonie est l’un des grands oubliés de la crise. Si la Région a récemment décidé d’élargir son aide aux différents acteurs concernés, ils sont jusqu’ici peu nombreux à pouvoir se targuer d’une reprise, toute relative soit-elle, de leurs activités. C’est notamment le cas des fermes pédagogiques: après une interruption de plus de deux mois, onze d’entre elles ont rouvert ce lundi leurs portes aux familles, à défaut de pouvoir le faire pour les écoles et les habituels stages.