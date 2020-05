Un dealer intercepté dans le centre de Liège

Un individu âgé d’une vingtaine d’années a été intercepté jeudi soir, rue du Pont, à Liège, pour trafic de stupéfiants, a indiqué vendredi le parquet liégeois. Les enquêteurs ont saisi 100 grammes de cannabis et 15 billes de cocaïne.

Des policiers de la zone de police de Liège ont intercepté un homme qui venait de jeter deux boîtes dans une rue du centre-ville, jeudi soir. Le suspect était en possession de drogue. Il a été privé de liberté et les enquêteurs ont perquisitionné son domicile. Ils ont saisi, au total, 15 billes de cocaïne et 100 grammes de cannabis conditionnés en petits sachets.

Le suspect est connu de la justice pour des faits de vol et détention d’arme illégale. Il a été privé de liberté et déféré vendredi matin au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.