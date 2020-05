Netflix vous désabonnera si vous n’avez rien regardé depuis longtemps

Netflix annonce qu’il prendra les devants face à ses abonnés fantômes, ceux qui n’ont rien consommé sur la plate-forme depuis longtemps, en les désabonnant automatiquement.

Le géant du streaming ne veut pas faire payer son service à ceux qui ne l’utilisent plus. Dans un billet sur son site officiel, Netflix détaille la nouvelle procédure face à ses abonnés «dormants».

«Nous demandons à tous ceux qui n’ont rien regardé sur Netflix depuis un an de confirmer s’ils souhaitent conserver leur abonnement. Et nous ferons de même avec tous ceux qui ont cessé de regarder nos programmes depuis plus de deux ans. Les abonnés commenceront à recevoir ces e-mails ou notifications cette semaine».

Une fois l’e-mail reçu, vous devrez notifier à Netflix votre choix de conserver ou pas votre abonnement. Sans réponse de votre part, la plate-forme considérera que vous ne souhaitez pas rester abonné et vous désabonnera automatiquement.

Netflix précise qu’il sera possible de changer d’avis et de réactiver son abonnement plus tard. Attention en revanche, il faudra le faire dans les 10 mois qui suivent la résiliation pour conserver ses favoris, ses profils, ses préférences de lecture et les détails de son compte.

En cas d’oubli ou de réaction trop tardive, votre compte sera définitivement jeté aux oubliettes.

Les comptes inactifs représentent moins de 0,5% de l’ensemble des abonnés, commente Netflix, soit une centaine de milliers, que le colosse a déjà pris en compte dans ses prévisions financières.