Une dame tuée après avoir été happée sur l’E42

Un drame de la route s’est produit ce vendredi sur l’E42 à Courcelles. Deux dames à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence ont été percutées.

Ce vendredi, vers 12H45, un véhicule avec deux dames à son bord se trouve sur la bande d’arrêt d’urgence sur l’E42 à hauteur de Courcelles dans le sens Courcelles-Chapelle-lez-Herlaimont. Le cric a été posé sous le véhicule. Au même moment, un semi-remorque passe à hauteur de la voiture. Au moment d’écrire ces lignes, impossible de savoir où se trouvaient les deux dames. Ces dernières ont malheureusement été happées par le camion.

L’une des deux victimes a été projetée sur les bandes de circulation et l’autre personne s’est retrouvée sous le véhicule. Un ambulancier circulant dans son véhicule s’est arrêté et a prodigué les premiers soins. Malheureusement, il était déjà trop tard pour l’une des deux dames, tuée sur le coup. Deux ambulances et deux SMUR de l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart et de Notre-Dame de Grâce de Gosselies se sont rendus sur place.

La seconde victime a été prise en charge et transportée en milieu hospitalier. Elle est sérieusement blessée. Les pompiers ont été également requis sur les lieux avec le balisage, la désincarcération et un véhicule Covid-19.

À la suite de l’accident, le trafic a été réduit à une seule bande et quatre kilomètres de bouchons ont été recensés.