PHOTOS | La distance de sécurité, c’est 3 casiers de bières: comment Mini-Europe se met à l’heure du Covid-19

Insolite: dans les allées de Mini-Europe, les habituelles saynètes miniatures se mettent à l’heure Covid-19.

Mini-Europe a profité de la seconde phase du déconfinement pour rouvrir ses portes. Le parc de loisir géographique a rouvert ce 18 mai.

Pour faire respecter la distanciation, le parc de l’Atomium a imposé un sens unique permettant d’éviter le croisement dans ses allées. De plus, les visites se font sur réservation. On peut aussi y déclencher les habituelles animations des scènes miniatures via des boutons sans contact.

Plus insolite, Mini-Europe a installé des scènes se référant directement au Covid-19 dans ses parterres. Certaines saynètes rappellent les règles à respecter pour la distanciation sociale, d’autres qu’il est bon de porter un masque, alors qu’ailleurs dans les constructions minuscules on voit des citoyens applaudissant aux fenêtres pour le traditionnel rendez-vous de 20h.

+ AILLEURS | Attention, pour visiter Mini-Europe pendant ce déconfinement, il convient de réserver son ticket en ligne