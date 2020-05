Coronavirus: la Chaussée de Gand à Molenbeek sans voiture jusqu’à dimanche

La Chaussée de Gand à Molenbeek est partiellement sans voiture jusqu’à dimanche. Il s’agit d’un test mené dans le cadre de la crise sanitaire.

La Chaussée de Gand à Molenbeek est partiellement sans voiture jusqu’à dimanche. Il s’agit d’un test mené dans le cadre de la crise sanitaire. L’information donnée par Bruzz a été confirmée à Belga par le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

Le stationnement n’est plus autorisé Place communale et il n’y a qu’une seule façon de traverser la place en voiture. La Chaussée de Gand est transformée en piétonnier pour quatre jours à partir de jeudi entre Étangs Noirs et le canal où débute le Pentagone bruxellois. Celui-ci est depuis le 11 mai un quartier résidentiel où la vitesse est limitée à 20 km/h.

«Il s’agit d’un test qu’on évaluera la semaine prochaine. Aujourd’hui, ça s’est bien passé même si nous craignions une forte affluence. Les gens ont respecté la distanciation sociale. Les commerçants sont satisfaits de cette zone piétonne», affirme Rachid Barghouti, porte-parole de la bourgmestre.

Samedi sera un jour crucial car ce sera la fin du ramadan. Cela amènera probablement beaucoup de monde en rue. Si le test s’avère concluant, l’initiative pourrait être prolongée.