Quand «The Last Dance» ne fait pas que des heureux: Grant fustige les «mensonges», Pippen «blessé et déçu»

Malone absent, Miller réticent

On notera encore que plusieurs stars ont refusé de faire partie du casting de la série et de participer aux interviews en tête-à-tête. On pense notamment à Karl Malone et Byron Russell, les deux joueurs du Jazz de Utah.

D’autres ont fait mariner un long moment l’équipe de réalisation avant de finalement accepter de répondre à quelques questions. Si John Stockton a longtemps refusé, à cause du traumatisme que représente encore aujourd’hui les deux défaites en Finales face aux Bulls de Jordan, Larry Bird n’a accepté que par amitié avec… Magic Johnson: «Si je l’ai fait, tu dois le faire», aurait ainsi «encouragé» l’ex-star des Lakers à celle des Celtics.

«Une relation quelque peu unique»

Tout comme John Stockton, Reggie Miller, l’un des plus grands rivaux de Jordan et icône des Pacers d’Indianapolis, a lui aussi laissé s’écouler de nombreux mois avant de finalement accepter l’invitation.

«Nous l’avons appelé, et appelé, et appelé, et nous lui avons envoyé des e-mail, et nous l’avons rappelé, encore et encore, et finalement il a accepté de s’asseoir avec nous»,raconte ainsi Jason Hehir. «La peine était trop lourde, probablement.»

«Lui et moi avons eu une relation quelque peu unique», a ainsi déclaré Reggie Miller dans le documentaire. «La plupart des gens craignaient Michael Jordan, et à juste titre. Mais je ne craignais pas Michael Jordan comme le reste de la ligue, et nous nous sommes toujours bagarrés. Je le respectais tellement, mais il pensait probablement que j’étais juste un gosse, un enfant maigrichon.»