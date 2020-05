Le 31 mai, c’est terminé d’aller jeter ses sacs-poubelles à la déchetterie

À la fin du mois, il ne sera plus possible d’aller jeter ses sacs en haut du Mont Gallois. Parallèlement, la Ville accélère la mise en service des points d’apport volontaire dans tous les quartiers. Voici le communiqué officiel.

Mouscron a toujours été pointée du doigt comme un mauvais élève tant à l’échelon de la zone Ipalle que de la Wallonie pour sa production de déchets. Un Mouscronnois produit près de 30 kg de déchets par an en plus par rapport à ses voisins. À l’heure où l’environnement constitue un enjeu planétaire, ce n’est plus normal! Une des causes de ce triste record est l’existence de la déchetterie...

C’est pourquoi, le Collège communal a décidé de confirmer et d’acter la fin annoncée de la déchetterie de Mouscron. La déchetterie sera progressivement remplacée par un réseau de points d’apport volontaire qui est mis en place et qui sera opérationnel dans les 3 mois! Ceci en étroite collaboration avec Ipalle.

Dans cette même logique et faisant suite au déconfinement ainsi qu’à la réouverture complète des recyparcs, l’autorisation exceptionnelle de l’utilisation des sacs non-conformes lors de la collecte hebdomadaire des immondices est annulée. À compter du 31 mai, les sacs non-conformes ne seront plus collectés!

Nous vous encourageons à trier (les nouvelles règles de tri des sacs PMC vous permettent de mieux trier et d’ainsi économiser les sacs noirs), utiliser les Recyparcs ou, mieux, éviter les déchets et tenter l’aventure du 0 déchet. La Ville de Mouscron et sa Cellule Environnement sont là pour vous aider et vous conseiller.

Enfin, tout dépôt sauvage peut être sanctionné par une amende maximum de 350€ complétée d’une taxe spécifique! En espérant, bien entendu, ne pas devoir en arriver là.

Tous ensemble, les Mouscronnois démontreront ainsi leur civisme et leur souci de la qualité de leur environnement.

Toute information complémentaire: cellule Environnement au 056 860 150.