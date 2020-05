Hannut: robinets à sec, «il faut éviter de tirer trop d’eau»

Une panne d’eau a été constatée ce jeudi, à Hannut. Le problème est réglé mais le bourgmestre insiste: «Il faut éviter de tirer trop d’eau, particulièrement lors des grandes chaleurs.»

Les robinets de bon nombre d’habitants du centre de Hannut (mais aussi d’une partie du village de Crehen et de Villers-le-Temple) se sont retrouvés à sec ce jeudi. La faute au château d’eau qui s’est vidé à cause d’une trop forte demande. La distribution d’eau est aujourd’hui rétablie mais ce souci pose néanmoins quelques questions quant à l’approvisionnement en eau à l’avenir. Et notamment lors des prochaines canicules. Le problème pourrait se manifester à nouveau, selon le bourgmestre, Manu Douette.

«J’ai pris contact avec la SWDE (NDLR: Société wallonne des eaux), qui m’a informé que le château d’eau s’était vidé à cause d’une demande en eau plus importante que le débit qui remplit le château. J’avoue qu’en 20 ans, je n’ai jamais vu ça.» La SWDE est intervenue rapidement dans la soirée, avec une citerne, pour le remplir.

Le confinement n’y est probablement pas pour rien puisqu’en ce jeudi «confiné» de l’ascension – jour férié donc – nombreux ont profité du beau temps pour arroser leur jardin, remplir leur piscine... «Une chose est sûre, il ne s’agit pas d’un problème dû à une sécheresse des nappes.»

Utiliser l’eau avec parcimonie!

Pour ces prochaines semaines, et les suivantes, le bourgmestre invite les citoyens à utiliser l’eau avec sagesse. «Il faut absolument éviter de tirer trop d’eau, notamment lors des canicules, car nous ne sommes qu’en mai et ce type de souci risque bien de se produire à nouveau.»