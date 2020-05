La bourde commise par le FC Cincinnati lors de l’annonce de son nouveau coach fait le tour du web

Le club du FC Cincinnati, nouveau venu au sein de la Major League Soccer, a commis une bourde lors de l’annonce officialisant Jaap Stam au porte d’entraîneur principal de son équipe première.

Dernier né au sein de la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, le FC Cincinnati s’est offert un fameux couac sur les réseaux sociaux jeudi soir.

Pour annoncer la nomination de Jaap Stam, l’ancien international néerlandais, au poste d’entraîneur principal de l’équipe, le club s’est trompé et a publié une photo de Tinus van Teunenbroek, responsable au sein de l’académie du club de l’Ajax Amsterdam!

Jaap Stam est toujours chauve, mais il a changé… -

Une bourde vite réparée par la personne en charge de la communication sur les réseaux sociaux.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC