Coronavirus: où en est-on en Wallonie picarde?

Le Covid-19 n’a pas disparu, loin de là. Mais il ralentit malgré certains «rebonds».

D’une semaine à l’autre, la globalisation des cas avérés en Wallonie picarde a montré des progressions de plus de deux cents cas.

La semaine dernière, c’était plus de l’ordre de la centaine et cette fois, la comparaison vendredi avec les chiffres six jours plus tôt, on n’est plus qu’à cinquante. Certaines communes ont connu des «rebonds» (Mouscron + 12 et Tournai + 4 par rapport à jeudi dernier).

Peut-être est-ce dû à la phase de tests, plus intensive (pus de tests ont été effectués lors des dernières 24 heures).

La surmortalité, soit la différence entre la mortalité «attendue» statistiquement et celle mesurée, sera importante cette année, à cause de l’épidémie de coronavirus.

Rien que sur la période entre début mars et mi-avril, les données de Statbel, l’office belge de statistiques, montraient un important bond du nombre de morts par rapport aux années précédentes. Et la situation évolue encore.

La prudence reste de mise.

Et l’impression de déconfinement généralisé qui se dégageait durant la fin de semaine dernière, a de quoi inquiéter… C’est vrai que la météo n’aide pas!