Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce jeudi

Covid-19: on fait le point ici sur l’essentiel de l’actu, en Belgique et dans le monde, par rapport à la pandémie. Cet article est actualisé en permance, tout au long de la journée et de la soirée à tout le moins.

En Belgique

71 nouvelles hospitalisations, 37 décès supplémentaires

De nouveaux chiffres sur l’évolution de la pandémie de coronavirus dans notre pays ont été communiqués ce jeudi. On fait le point.

+ Moins de 300 patients aux soins intensifs

Plus de deux millions de masques pour la population attendus ce week-end

Le ministre de la Défense annonce l’arrivée ce week-end d’au moins deux millions de masques en tissu pour la population.

+ La piste privilégiée pour la distribution de ce matériel est celle des pharmacies

Le Conseil supérieur de la Santé appelle les autorités à bien prendre en compte le psychosocial

Les mesures de réduction de contacts sociaux auront un impact sur le bien-être de toute la population, mais cet impact a été plus important pour certaines personnes, souligne le Conseil supérieur de la Santé (CSS).

+ « Dans le secteur des soins de santé, la formation et le développement doivent être pleinement déployés »

Dans le monde

AstraZeneca a obtenu un milliard de dollars des Etats-Unis pour un vaccin

AstraZeneca dit avoir obtenu une contribution d’un milliard de dollars des pouvoirs publics américains en vue d’un vaccin. Le groupe pharmaceutique britannique assure être en mesure, si l’efficacité est prouvée, de produire un milliard de doses et de commencer les livraisons en septembre 2020.

+ En mesure, si l’efficacité de son vaccin est prouvée, de produire «un milliard de doses et de commencer les livraisons en septembre 2020»

Le nombre d’infections dans le monde atteint la barre des 5 millions

Les Etats-Unis sont toujours les plus touchés: le nombre d’infections dans le monde a atteint la barre des 5 millions, selon l’université Johns Hopkins.

+ Quels sont les pays les plus infectés après les USA ?

Voyages en avion: recommandations européennes de port du masque et distanciation

Pour les voyages en avion, des mesures de distanciation physique «dans la mesure du possible» et le port d’un masque médical sont recommandées par deux agences de l’UE.

+ Exception pour les moins de 6 ans

«Tuerie de masse»: Pékin réfute les propos de Trump

«Dans la lutte contre l’épidémie, le gouvernement chinois a toujours été ouvert, transparent et responsable», a affirmé son porte-parole Zhao Lijian.

+ « Un cinglé en Chine »

Plus de 100 cas positifs dans un abattoir breton

Une centaine de personnes ont été testées positives dans un abattoir des Côtes-d’Armor, en France.

+ Kermené fournit l’ensemble des magasins E.Leclerc en produits de boucherie, charcuterie et traiteur

Lufthansa confirme des «discussions avancées» sur un paquet d’aide de 9 milliards d’euros

Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines, a confirmé que des «discussions avancées» étaient en cours avec le gouvernement allemand sur des aides de quelque 9 milliards d’euros.

+ 700 de 760 appareils cloués au sol

En sport

Le huis clos, «plus triste que de danser avec sa soeur», estime Luis Enrique

Le sélectionneur de l’Espagne a donné son avis sur les matches à huis clos. «Ce n’est pas beau. J’ai regardé le foot allemand, et c’est lamentable», a lâché Luis Enrique.

+ « Même si le spectacle est loin d’être à la hauteur de quand il est proposé avec des gens (dans les tribunes), il peut aider à surpasser le confinement »

Mönchengladbach a installé plus de 12.000 supporters en carton dans son stade

Le Borussia Mönchengladbach a déjà installé plus de 12.000 supporters en carton dans son stade pour le derby face au Bayer Leverkusen qui se jouera à huis clos samedi en raison de la pandémie de coronavirus.

+ «C’est fantastique, cela donne l’impression de ne pas être seul dans le stade»

Disney World favori de la NBA pour y reprendre sa saison?

Orlando/Disney World est «l’option clairement favorite» pour être le site où les matches de la saison 2019-2020 de NBA reprendront, selon le site The Athletic. ESPN évoque une reprise de la compétition peu avant fin juillet.

+ «Pour la NBA, Disney World, ses complexes, hôtels et services nécessaires, a toujours été la plus attrayante de toutes les possibilités»