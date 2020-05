Des salles d’expo vont accueillir l’organisation de certains examens

Quelque 125.000 examens seront organisés à Flanders Expo, Antwerp Expo et Namur Expo, dans le respect des mesures de distanciation sociale, du 25 mai au 1er juillet 2020, annonce EasyFairs, qui exploite quatre grandes salles d’exposition en Belgique.

Alors que les examens approchent, de nombreuses universités et hautes écoles ne disposent pas de l’espace nécessaire pour garantir le respect des règles de distanciation sociale pendant les épreuves en présentiel.

L’Université de Gand (UGent), la Haute école de Gand, l’Université d’Anvers, la police fédérale et l’agence flamande pour la nature et la forêt (Agentschap voor Natuur en Bos) ont donc décidé d’organiser des examens à Flanders Expo, Antwerp Expo et Namur Expo.

Quelque 4.500 tables et chaises ont ainsi notamment été installées à Flanders Expo, avec 1,5 m entre elles.

«Nous sommes ravis que l’organisation des examens nous permette de rouvrir progressivement les portes de Flanders Expo, Antwerp Expo et Namur Expo», explique Alain D’Haese, COO Easyfairs Belgique, rappelant que l’exploitant de salles a été durement touché par la crise du coronavirus.

«Nous avons été les premiers à fermer et nous ferons probablement partie des dernières entreprises à pouvoir rouvrir», relève-t-il. «Si ce genre de projet est le bienvenu, il ne s’agit malgré tout que d’une goutte d’eau dans l’océan. Nous espérons avant tout que le gouvernement fixera bientôt un cadre très clair pour la reprise des événements. Quelque 80% des événements annulés depuis la mi-mars ont été reportés à l’automne ou au printemps prochain. Nous n’attendons plus que le feu vert du Conseil national de sécurité pour pouvoir reprendre nos activités dans le respect de conditions de sécurité strictes.»