Rappel de la pâte à tartiner aux noisettes de la marque Winny

La société Bloc a décidé, en concertation avec l’Afsca, de retirer de la vente une pâte à tartiner aux noisettes de la marque Winny en raison de la présence des allergènes amandes et noix de cajou, non mentionnés sur l’étiquette. Les consommateurs qui présentent une allergie ou une intolérance à ces substances sont priés de ne pas manger ce produit et de le ramener au point de vente.

Le produit rappelé est la «pâte à tartiner aux noisettes (400g)» de la marque Winny, dont la date limite de consommation est fixée au mois de septembre 2020 et portant le numéro de lot L920453. Il a été vendu entre le 1er novembre 2019 et le 20 mai 2020 dans différents magasins d’alimentation générale en Belgique.

Les consommateurs allergiques ou intolérants aux amandes et/ou aux noix de cajou sont priés de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente dans lequel il a été acheté. Il n’y a aucun danger pour les autres.

Pour toute information complémentaire, la société Bloc est joignable à l’adresse poels@bloc.be.