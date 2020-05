Officiel: les kayaks peuvent descendre la Lesse dès ce jeudi

Les kayaks vont pouvoir voguer sur la Lesse. L’info vient de tomber.

Les kayaks à Dinant peuvent rouvrir. «Feu vert partout, nous dit le patron mosan Olivier Pitance. Fédéral, provincial, communal, régional et voies navigables.» Un accord a donc finalement été trouvé avec les différents niveaux de pouvoir.

Gel hydroalcoolique, distanciation sociale, un seul parcours autorisé sur les deux que compte le domaine, diminution de la capacité d’accueil de 75% et port du masque obligatoire sont les mesures et gestes barrières d’application. Par ailleurs, ceux désireux de descendre la Lesse dès ce jeudi devront obligatoirement réserver leurs places et créneaux horaires sur le site de Dinant Évasion.

Des policiers des communes d’Houyet, Dinant ainsi que des agents forestiers du SPW seront présents le long du parcours pour vérifier que tout se passe bien. En particulier, qu’il n’y a pas de rassemblements importants sur des lieux d’accostage. Si c’est le cas, un retour en arrière et une interdiction peuvent être envisagées dès après ce week-end.