Horeca: les anciens partenaires de la «suédoise» s’accordent pour soutenir une baisse de la TVA

Les ex-partenaires de la coalition suédeoise -N-VA, MR, Open Vld et CD&V – ont préparé une proposition de loi qui réduit à 6% la TVA dans l’Horeca pendant la crise du coronavirus. Ils veulent de la sorte donner de l’air à un secteur durement touché, et éviter les faillites et les pertes d’emploi.

Les établissements du secteur ont dû fermer leurs portes à la mi-mars pour endiguer la progression du virus. Jusqu’à présent, aucune mesure de réouverture n’a été annoncée.

Les quatre partis appellent les autres formations à soutenir l’initiative.