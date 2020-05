Le gouvernement wallon pose les premiers jalons de sa stratégie au sujet de la biodiversité

«Cette stratégie doit nous permettre d’agir de manière coordonnée et ambitieuse», a commenté la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo). BELGA

Le gouvernement wallon a adopté mercredi une note d’orientation sur la biodiversité qui sera soumise à la consultation de différents acteurs, dont les provinces et les communes, puis à enquête publique au printemps 2021 afin d’aboutir à une stratégie définitive et un projet de déclaration environnementale que l’exécutif régional pourrait approuver en septembre 2021.

L’ambition de la majorité régionale est de parvenir à enrayer le déclin de la biodiversité d’ici 2030 en Wallonie. Ensuite, à l’horizon 2050, les espèces et les milieux les plus rares et sensibles pourront se redéployer grâce à la création d’un réseau d’espaces protégés.

«Sans biodiversité, c’est notre survie qui est menacée. Le gouvernement a aujourd’hui une vision claire de ce qu’il souhaite. Nous avons déjà lancé des projets très concrets comme la création de 1 000 hectares de réserves naturelles par an ou la plantation de 4 000 kilomètres de haies et/ou un million d’arbres durant cette législature. Cette stratégie doit nous permettre d’agir de manière coordonnée et ambitieuse», a commenté la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

Enfin, la Wallonie prendra également part à la vaste campagne de sensibilisation ‘Ensemble pour la Biodiversité’qui sera lancée en Belgique ce vendredi 22 mai à l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, a-t-elle ajouté.