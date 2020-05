Brussels Airlines: les pilotes proposent jusqu’à 45% de réduction de leur salaire jusqu’en 2023

Les pilotes de Brussels Airlines, réunis au sein du front commun B-United, proposent à la direction de la compagnie aérienne une réduction «significative», jusqu’à 45%, de leur temps de travail et de leur salaire jusqu’en 2023, ce qui permettrait de réaliser jusqu’à 100 millions d’euros d’économies d’ici là.

«En procédant de la sorte, les économies proposées sont suffisantes pour maintenir tous les pilotes à bord, et même le personnel de cabine, et (cela) évitera de payer dans l’immédiat plus de 22 millions d’euros de frais de licenciement pour les 191 membres du personnel navigant potentiellement concernés», expliquent, dans une lettre ouverte, les pilotes qui disent ainsi suivre l’exemple de leurs collègues allemands et autrichiens au sein du groupe Lufthansa.

La direction de Brussels Airlines a annoncé la semaine dernière un plan de restructuration qui menace jusqu’à 1 000 emplois (dont 191 pilotes et 470 membres du personnel de cabine) au sein de la compagnie, soit 25% du personnel.

Les pilotes se disent convaincus que leur proposition, «solide et concrète», rencontrera la demande de réduction de coûts de la direction de Brussels Airlines et de Lufthansa ainsi que les attentes du gouvernement «portant sur la préservation des emplois dans notre compagnie et de tout l’écosystème de l’aéroport».

Lufthansa, la maison-mère de Brussels Airlines, et le gouvernement belge ont entamé il y a plusieurs semaines des discussions, qui s’avèrent laborieuses, sur une aide d’État (le montant de 290 millions d’euros a été évoqué) à la compagnie belge, touchée de plein fouet, à l’instar de tout le secteur aérien, par la crise du coronavirus.

«Dans une recherche désespérée de réduction immédiate des coûts pour traverser la crise, notre direction nous a également informés de son intention de réduire tous les salaires du personnel navigant ainsi que, pour les pilotes, d’user et d’abuser d’ingénierie fiscale par l’introduction massive d’un plan ‘cafeteria’. Cette dernière mesure représenterait un manque à gagner de plus de 10 millions d’euro d’ici 2023 pour la sécurité sociale et imposerait aux pilotes de se voir offrir une voiture de société! Tout ceci n’est vraiment plus dans l’air du temps et n’est pas responsable, ni socialement ni écologiquement», poursuivent les pilotes dans leur missive.

L’effort conséquent proposé par les pilotes porte jusqu’en 2023, année à partir de laquelle Brussels Airlines table sur l’arrivée de nouveaux avions, «ce qui permettra à tout le personnel un retour à un temps de travail plein», espèrent les pilotes.

Les syndicats rencontreront la direction lundi matin avec une délégation de pilotes pour évoquer cette proposition. «Si la direction considère que ce n’est pas applicable, elle doit le démontrer», ajoute Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. «Nous voulons garder tout le monde à bord.»

Mercredi, Brussels Airlines a partagé sa volonté de privilégier les «solutions structurelles» aux «mesures temporaires».