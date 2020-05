L’interdiction de séjour dans les secondes résidences va être levée

Le Conseil national de sécurité (CNS) a trouvé un consensus concernant la levée de l’interdiction de séjour dans les secondes résidences, a annoncé mercredi le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). Le Premier ministre flamand Jan Jambon a répondu mercredi au Parlement flamand à une question du député N-VA Wilfried Vandaele. Selon Jambon, une décision ministérielle, une modification de la FAQ et une publication au Moniteur suivront dans les prochaines heures.

Selon Jan Jambon, plus tôt cette semaine (le 18 mai), il existait déjà un accord sur la levée de l’interdiction entre les différents gouvernements au sein d’un comité de consultation. Les propriétaires de résidences secondaires et les locataires à long terme – les personnes qui louent une maison ou une caravane pendant au moins un an – devraient dès lors pouvoir retrouver leur résidence secondaire.

Toujours selon Jan Jambon, «l’unanimité» a également été laissée lors d’une visioconférence du Conseil national de sécurité mercredi matin. «Normalement, il devrait y avoir une décision ministérielle à ce sujet aujourd’hui, ainsi qu’un amendement à la foire aux questions (FAQ). Cela ne s’est pas encore produit ce jour. C’est un peu surprenant, car il y avait unanimité», a déclaré Jambon.