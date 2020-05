Un millier de tués en 24h dans des affrontements entre ethnies au Soudan du Sud

Un millier de personnes ont trouvé la mort au cours d’une journée d’affrontements entre ethnies au Soudan du Sud, ont indiqué mercredi les autorités.

Au moins 370 autres ont été blessées, parfois grièvement, lors de cette attaque menée samedi contre six villages du comté d’Uror, dans l’État de Jonglei, par des membres de l’ethnie Murle.

Parmi les personnes décédées, on compte 230 femmes et enfants, ainsi que 270 jeunes hommes qui tentaient de défendre leurs familles et voisins, selon le préfet du comté, John Dak Gatluak.

«Nous avons découvert près de 1.000 corps» mais le bilan pourrait s’alourdir, a-t-il ajouté. Des recherches sont en cours pour retrouver les villageois qui se sont réfugiés dans le bush à l’arrivée des assaillants, armés de lance-roquettes et de mitrailleuses.

Un premier décompte recensait lundi au moins 80 tués.

Le président Salvar Kiir a condamné ces violences par la voix de son porte-parole Ateny Well Ateny.

Les autorités locales pensent que l’attaque de samedi est une action de représailles à un raid similaire survenu en février contre les Murle. Des hommes de l’ethnie Lou Nuer avaient alors volé du bétail et enlevé des enfants Murle. Ce type de rafle entre ethnies se perpétue depuis des siècles dans ce pays d’Afrique de l’Est. Les enfants sont alors transformés en esclaves domestiques.