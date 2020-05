Martinez: «Le travail n’est pas fini»

Roberto Martinez, qui a prolongé son contrat à la tête de la sélection belge jusqu’en 2022, a expliqué les raisons de son choix.

Roberto Martinez a officiellement prolongé son contrat à la tête des Diables rouges jusqu’à la Coupe du monde 2022, au Qatar. Lors d’une conférence de presse virtuelle, en compagnie de Mehdi Bayat, le président de l’Union belge, et Peter Bossaert, son secrétaire général, le technicien espagnol a expliqué les raisons de son choix, et les contours de son rôle, élargi.

«Le report de l’Euro (de 2020 à 2021) a été un élément important, a expliqué Martinez, bien que les négociations étaient déjà avancées avant l’annonce du report. Ce n’était pas le moment pour couper la relation que j’avais avec la fédération. Après le beau parcours à la Coupe du monde 2018 (troisième place), j’avais aussi l’impression que le travail n’était pas fini. Il n’y a pas eu un moment décisif qui m’a convaincu de rester. C’est plutôt un projet à long terme, qui ne cesse d’évoluer.»

En plus de son travail de sélectionneur, Martinez sera le directeur technique de la fédération. Une double casquette qu’il ne souhaitait pas porter, il y a un an, jugeant la charge de travail trop importante à l’approche de l’Euro. «C’est une bonne opportunité pour travailler sur un projet à long terme», a rappelé le sélectionneur/directeur technique. Peter Bossaert a toutefois précisé qu’un adjoint aidera Martinez, et il n’est pas impossible que cet adjoint, avec un profil plus jeune, sera le successeur de l’Espagnol, au poste de directeur technique, s’il doit partir.

Interrogé sur les éventuelles autres opportunités qu’il a reçues, Roberto Martinez a encore précisé: «Il est important de regarder ce qu’on a, et travailler avec cette génération de Diables rouges est spécial.» Mehdi Bayat a laissé entendre qu’il n’y a pas de clause de départ. Le président a précisé: «Même s’il y a une clause, on sait que Roberto va toujours renvoyer l’éventuel candidat (club ou fédération) chez nous (à la fédération). Nous avons noué une relation de confiance, et s’il doit y avoir une séparation, elle se fera de manière élégante. »

La séparation, au mieux, est prévue pour la fin d’année 2022. Quels seront les résultats à l’Euro et à la Coupe du monde? Les meilleurs possible, évidemment.