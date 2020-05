Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 20 mai

Non, le fisc belge ne «trace» pas les frontaliers; Les livres en quarantaine; Succès pour les joggings virtuels; Mbokani, le meilleur est encore à venir … voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 20 mai.

1 Succès fou pour la Châtelettaine virtuelle: 806 inscrits de toute la Wallonie et Bruxelles

On le sait: les runners sont cruellement en manque de compétition. Alors, lorsque certaines initiatives sont prises, elles suscitent l’engouement.Ils étaient 806, de toute la Wallonie et de Bruxelles, mais aussi de France, à y avoir participé. Ce type de course pourrait se répéter.

2 Une quarantaine de 72 heures pour les livres de la bibliothèque

Pendant deux mois, Éric Albert et son équipe ont fait du travail administratif, encodé des références de livres, trié ceux qui étaient en trop mauvais état, réorganisé certains rayons… Mais hier, malgré quelques petites appréhensions dans le chef de certains, ils étaient plutôt contents de retrouver les habitués du lieu et de le voir revivre après des semaines de léthargie.

3 Finances communales: les règles vont être assouplies

Le budget des Communes wallonnes est de retour au Parlement wallon. Et ça ne s’est certainement pas arrangé, depuis le début de la pandémie.

4 Les défis autour de l’alcool? «Un manque de respect mutuel»

Doit-on s’inquiéter de notre consommation d’alcool pendant le confinement? Pour le docteur Philippe Noël, il faut rester vigilant.

5 Revaloriser au-delà du fonds Blouses blanches

Au-delà du Fonds blouses blanches, le PS insiste pour revaloriser d’urgence, et en profondeur, les métiers du personnel soignant.

6 Les 50 bornes en roue libre de Maxime Monfort

S’il a raccroché son vélo au terme de la Famenne Ardenne Classic en octobre dernier, Maxime Monfort a aussi accroché à une autre discipline. En l’occurrence le trail, inspiré aussi par Laure, son épouse, qui n’a pas attendu son jeune retraité des pelotons pour s’adonner au trail. Et de quelle manière, puisque, début d’année, dès sa première course en solo, il avait fini 5e sur 309 sur les 22 km d’un Trail des Rois Barges très relevé.

7 Le fisc belge ne «trace» pas les frontaliers

La géolocalisation des frontaliers belges ne se fait pas sans leur accord. Les frontaliers ne sont pas contrôlés plus que la moyenne belge.

8 France et Allemagne relancent la solidarité

France et Allemagne veulent mobiliser 500 milliards pour lutter contre les retombées de la pandémie. C’est une forme de mutualisation, que certains pays continuent à refuser. Et qu’il faut insérer dans les projets européens.

9 Le cheval victime de distanciation naturelle

Coincé dans trois compétences ministérielles différentes, le monde équestre wallon a l’impression d’être au centre d’une partie de ping-pong.

Il ne faut pas croire que cette remise en selle se fera facilement. «Les chevaux sont tellement dépendants de nous, explique Florence Bajoit, éleveuse, naisseuse, cavalière, du haras de Longpré à Incourt.

10 Mbokani, le meilleur est encore à venir

C’est une étrangeté qui vient d’être gommée. Dieumerci Mbokani a terminé, pour la première fois, meilleur buteur du championnat, avec 18 réalisations. L’attaquant de l’Antwerp a devancé le Gantois Jonathan David, 18 buts également, parce qu’il a marqué un but en plus en déplacement, ce qui constitue le premier critère de départage.

