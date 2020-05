Un festival de jazz en ligne depuis Flagey les 29 et 30 mai

Le festival de jazz en ligne «Bel Jazz Fest», prévoyant 24 concerts organisés à Flagey, aura lieu les 29 et 30 mai prochains.

Tous les concerts produits par des groupes belges seront enregistrés et diffusés sur www.jazz.be. Les concerts débuteront à 20h00 pour s’achever vers minuit. Ils seront diffusés en streaming et en haute qualité audio et image.

Le contenu de toutes les représentations sera disponible une semaine après le festival.

Parmi les musiciens participants, on compte notamment Mââk Quartet, Jean-Paul Estiévenart Quartet’, Casimir Liberski Trio, Manuel Hermia Trio, ainsi que les pianistes Eve Beuvens et Bram De Looze.