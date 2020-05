«Baby One More Time» de Britney Spears élu «meilleur premier single de tous les temps»

«Baby One More Time» de Britney Spears est considéré par le magazine musical Rolling Stone comme le «plus grand premier single de tous les temps».

Le hit de la chanteuse américaine de 38 ans a maintenant plus de 20 ans. «Il s’agit d’un manifeste pop qui annonce un nouveau son, une nouvelle ère, un nouveau siècle. Mais surtout, une nouvelle étoile», explique Rolling Stone pour justifier son choix.

«Baby One More Time» figure en haut de la liste des «100 plus grands singles de tous les temps». «I Want You Back» des Jackson 5 et «Anarchy in the U.K.» des Sex Pistols complètent le podium.

Britney Spears avait 17 ans quand elle a sorti «Baby One More Time». Il s’agit du cinquième single le plus vendu au monde par une artiste féminine. Sur le plan international, la chanson occupait la première place dans presque tous les charts. La chanson a également été reprise à plusieurs reprises, notamment par Travis et Fountains of Wayne.