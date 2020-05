Reprise: «Leur rappeler qu’ils ont des muscles»

Meux et l'UR Namur ont repris l'entraînement ce mardi soir, histoire de réveiller les organismes et, surtout, de revoir les potes.

Il y avait bien sûr cette fameuse distance de sécurité à respecter, mais qu'est-ce que c'était bon de pouvoir retrouver ses coéquipiers, fouler un terrain de foot et y taper le ballon. À Meux et à Namur (Mascaux), les groupes de Marco Casto et de Zoran Bojovic ont vécu leur premier entraînement post-confinement. Pour certaines recrues de «l'intersaison», c'était aussi l'occasion de nouer les premiers contacts collectifs sur le terrain, à l'instar d'Antoine Roldan-Simon (ex-Ciney) et de Jean Mathieu (ex-Huy) à Meux, ou de Kim Detienne (ex-Aische) et les jeunes Louis Demey et Adelin Massart (ex-Wavre) à l'UR Namur. Retrouvez ici les premières images de ces séances d'entraînement un peu particulières.

