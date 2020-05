VIDÉO | Déclaration d’amour d’un vidéaste Namurois pour sa ville

Le photographe et pilote de drone Namurois Denis Closon a réalisé une superbe vidéo de sa ville. Entre poésie et émotions.

Pendant de longues années, le photographe Namurois Denis Closon a parcouru la Belgique de long en large pour couvrir l’actualité au quotidien.

Désormais rangé des gazettes, c’est plus souvent dans les airs qu’il exprime son art. Et de quelle façon! Pilote de drone breveté, il réalise de nombreuses photos et vidéos aériennes de la Wallonie. Le Namurois et l’Ardenne n’ont quasi plus de secret pour cet amoureux de la nature.

Mais aussi un amoureux de sa ville. Et en cette période de confinement, qui le contraint à réduire son travail habituel, Denis a pris le temps de survoler Namur, la citadelle, le quartier piétonnier et tout ce qui fait le charme de la capitale wallonne.

Du baume au cœur

Les commentaires n’ont pas tardé à fleurir sur sa page facebook, là où il a posté sa vidéo. Par dizaines. Apportant du baume au cœur du photographe particulièrement désœuvré en cette période. La preuve aussi que ses images font un bien fou à tous ceux qui, enfermés chez eux pendant ce confinement, rêvent de survoler, eux aussi, une des plus belles villes de Wallonie.

Découvrez sa vidéo ci-dessus, en version longue.