Coronavirus: la Ville de Bruxelles propose d’élargir les terrasses pour respecter la distanciation sociale

La Ville propose d’étendre les terrasses pour respecter les distances sociales et donner de l’air aux horecas. BELGA

La Ville de Bruxelles propose à ses horecas d’élargir leurs terrasses en vue du déconfinement. L’objectif est double: respecter la distanciation sociale et booster l’économie.

Et si le déconfinement permettait... d’étendre les terrasses? C’est la nouvelle suggestion à laquelle réfléchit très sérieusement la Ville de Bruxelles. De quoi faire d’une pierre deux coups: respecter la nouvelle norme sanitaire de distanciation sociale et relancer le tourisme et l’économie afférente dans la capitale.

C’est ainsi que la Ville lance un appel à intérêt vers les horecas en vue de l’extension de leurs terrasses. Un formulaire en la matière a ainsi été diffusé à certains établissements par le cabinet des Affaires économique de l’échevin Fabian Maingain (DéFI) qui souhaite soutenir la reprise de «ce secteur durement impacté». Ce formulaire est disponible en ligne en vue du 8 juin, la date espérée de réouverture. La Ville ajoute que «cette extension se fera au cas par cas selon la localisation du restaurant et de l’espace disponible».

«Ouvrir les rues»

Maingain ajoute que «la zone de rencontre à 20km/h récemment mise en place dans le Pentagone est une opportunité potentielle pour permettre ces extensions de terrasse». Le Bourgmestre Philippe Close (PS) ajoute que cette possibilité d’étendre les espaces extérieurs est disponible «dans tous les quartiers». L’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) assure pour sa part que «Pour relancer son horeca, la Ville de Bruxelles veut ouvrir ses rues pour accueillir les clients».

En cas de décision favorable du Collège, un marquage au sol sera réalisé par la cellule Horeca de la Ville. Les demandes déposées avant le 26 mai pourront faire l’objet d’un marquage avant le 8 juin, date présumée de réouverture des restaurants mais qui reste fonction des décisions du CNS.