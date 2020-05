Camions et métaux volés: huit ans requis

Cuivre, ferraille, métal - Conf. de presse des Ministres pour l'Economie et la Simplification administrative et de l'Intérieur sur "une nouvelle arme pour lutter contre les vols de métaux" - Persconf. van ministers voor Ondernemen en Vereenvoudigen en van Binnenlandse Zaken rond identificatieplicht tegen metaaldiefstallen * Metaalbedrijf Segers (Brussel) 16/2/2009 Keywords (métal metaal recyclage cuivre koper ) Photo News

Un Carolorégien serait à la tête d’une association de malfaiteurs ayant volé métaux et camions, à Huy notamment.

Une peine de huit ans de prison a été requise, lundi, par le parquet fédéral contre un homme de 49 ans soupçonné d’être à la tête d’une association de malfaiteurs qui a multiplié les vols dans des entreprises, entre 2015 et 2018, sur l’ensemble du territoire belge. Le procès a lieu devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai.

Les prévenus, tous originaires de Charleroi, sont suspectés d’avoir commis les faits partout en Belgique, de Mouscron à Liège en passant par Mons, Charleroi, Namur, Huy et même en Flandre du côté de Tirlemont et de Kruishoutem, entre 2015 et 2018.

Métaux vendus aux Pays-Bas

Des camions ont été volés, des conteneurs également ainsi que de plus petits véhicules au préjudice de nombreuses sociétés. Le feu a été bouté à certains de ces véhicules. Plusieurs tonnes de zinc ont été dérobées ainsi que du borax, du cuivre et un peu d’or.

La circonstance aggravante d’association a été retenue par le parquet qui soupçonne A.S., 49 ans, d’être le chef de cette association. Le Carolorégien aurait ainsi usé de son influence sur trois jeunes pour réaliser de plantureux bénéfices.

Le quatuor (trois hommes et une femme) est soupçonné d’avoir multiplié des vols dans des entreprises avec un mode opératoire bien orchestré. Ils volaient des camions et des conteneurs sur lesquels ils plaçaient des plaques d’immatriculation volées. Ils allaient ensuite dérober des métaux dans d’autres entreprises et revendaient leur butin au Pays-Bas. Une fois le forfait commis, ils incendiaient les camions volés.

Me Mayence, avocat de A.S., a contesté le rôle que le parquet a attribué à son client, lequel ne reconnaît que des faits commis à Liège.

Des peines de 42 mois et de 18 mois ont été réclamées contre les autres.

Le procès se poursuivra lundi prochain et un jugement devrait être prononcé avant les vacances judiciaires.