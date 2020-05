Uniquement l’alimentaire sur le marché

Huy rouvre son marché aujourd’hui. Uniquement l’alimentaire qui s’installe avenue Delchambre.

Huy rouvre son marché aujourd’hui avec 48 marchands ambulants. «On s’est limité à l’alimentaire», explique Jacques Mouton, échevin des Foires et marchés. Il n’y a donc pas de marchands vendant du textile «car il y aurait eu des essais, et on veut éviter cela». Contactés, les commerçants étaient tous prêts à revenir.

Le marché sera concentré sur l’avenue Delchambre. «On voulait d’abord mettre tout le monde avenue des Ardennes mais faire respecter 1,50 mètre entre chaque échoppe n’était pas possible. C’était trop court.» Il fallait aussi imaginer un circuit pour les clients. Les commerçants seront placés dos à dos, avec des toiles entre eux, au milieu de l’avenue Delchambre. Les clients emprunteront un circuit du Mirage games vers le centre culturel et reviendront par l’autre sens. Les toilettes du centre culturel seront ouvertes, comme les cafés ne le sont pas… Policiers et APS veilleront à ce que tout se passe bien. Enfin le port du masque est obligatoire pour les marchands, et recommandés pour les clients. «On le conseille, on n’oblige pas.»