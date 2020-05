Le débrief du jour: Happart et Luperto face au juge | Visite royale aux Beaux-Arts | Henrotay inculpé

Visite royale et masquée au musée. BELGA

Les comparutions de José Happart et Jean-Charles Luperto devant le tribunal de Liège, la visite royale de Philippe et Mathilde aux Beaux-Arts, les incendies d’un convoi exceptionnel à Onoz et d’une usine à Grâce-Hollogne, l’inculpation de Christophe Henrotay ou encore la cyberattaque dont a été victime EasyJet: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce mardi 19 mai 2020.

1. José Happart condamné

José Happart, 72 ans, a écopé de 8 mois de prison avec sursis devant le tribunal correctionnel de Liège. Il était poursuivi pour corruption, trafic d’influence, faux, usage de faux commis entre 2004 et 2009. Un entrepreneur également poursuivi a écopé de 6 mois de prison ferme.

Même tribunal, autre affaire, mais même peine réclamée. Jean-Charles Luperto est soupçonné quant à lui d’outrages aux mœurs, notamment envers un mineur d’âge. Il admet avoir eu des relations sexuelles dans les toilettes fermées d’une station-service. Appelé à s’exprimer devant la cour d’appel de Liège, il s’y est défendu ce mardi.

2. Le roi et la reine aux Musées des Beaux-Arts

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité ce mardi matin la collection permanente de vieux maîtres des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles avant son ouverture officielle en compagnie de la Première ministre, Sophie Wilmès.

3. Spectaculaires incendies à Onoz et Grâce-Hollogne

Ce mardi vers 12 h 30, la remorque d’un convoi exceptionnel a pris feu dans la descente des «esses» de la rue des Quatre vents à Onoz. La route a été fermée une bonne partie de la journée par des barrières métalliques placées par les ouvriers communaux afin qu’une société spécialisée dans le dépannage exceptionnel vienne sur place avec deux grues pour enlever la machine et la remorque sur cette route fort escarpée et étroite.

Autre incendie spectaculaire, celui qui s’est déclaré tôt mardi matin dans l’entreprise AIV Securitec, située rue de l’Avenir, dans le zoning industriel de Grâce-Hollogne. En fin de matinée, le feu était totalement éteint, mais le bâtiment a été presque entièrement détruit par les flammes.

4. Christophe Henrotay inculpé

L’agent de joueurs Christophe Henrotay a été entendu par un juge d’instruction à Bruxelles concernant de possibles arrangements financiers autour de transferts de footballeurs, selon de bonnes sources judiciaires. Le juge d’instruction qui l’a entendu en mars a décidé de l’inculper et de le remettre en liberté sous conditions.

5. EasyJet, cible d’une cyberattaque

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé ce mardi avoir été visée par une cyberattaque «hautement sophistiquée» qui a permis aux pirates informatiques d’accéder aux données personnelles d’environ 9 millions de clients.

