«Validé», «The Tick», «Kalifat», «Au nom du père», «Mr. Rogers»: nos 5 choix streaming & VOD du mercredi 20 mai

Trois séries et deux films sont au menu de ce mercredi 20 mai. -

Le mercredi, c’est (provisoirement) le jour de notre sélection streaming & VOD. Avec, ce 20 mai, du flow, des super-insectes, des djihadistes ou encore Fred Rogers. Notre «team cinéma» (la seule, la vraie) reste mobilisée pour vous dire ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

1 Validé

Be à la Demande (1 saison) Série de Franck Gastambide. Avec Hatik, Saïdou Camara. 10 épisodes de 30 minutes.

Ce que ça raconte

En direct à la radio, un jeune rappeur français parvient à attirer l’attention de son idole. Mais ce tremplin le propulse dans un univers sans pitié.

Ce qu’on en pense

Le bon plan pour comprendre un peu mieux les mystères du monde du rap. D’autant plus que la série a été «validée» par les stars du milieu.

La critique complète

2 The Tick

Amazon Prime Video (2 saisons) Série de Ben Edlund. Avec Peter Serafinowicz, Griffin Newman et Valorie Curry. 22 épisodes de 22 à 28 minutes.

Ce que ça raconte

Un nerd mal dans sa peau se découvre un nouvel ami en la personne d’un super-héros rocambolesque. À deux, ils vont combattre «The Terror», leur super-ennemi.

Ce qu’on en pense

Une adaptation modernisée du comic book des années 80 par Ben Edlund – son créateur – lui-même. Un show ridicule, assumé et finalement rafraîchissant.

La critique complète

3 L’extraordinaire Mr. Rogers

VOD Biopic dramatique de Marielle Heller. Avec Tom Hanks, Matthew Rhys et Chris Cooper. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

L’histoire (vraie) de la rencontre entre Fred Rogers, figure mythique d’un programme pour enfants américains, et Lloyd Vogel, un journaliste cynique.

Ce qu’on en pense

Un feelgood-movie surprise qui réchauffe le cœur et reconnecte à l’enfance, même sans avoir connu l’homme dont le film est inspiré.

La critique complète

4 Au nom du père

VOD Série d’Adam Price. Avec Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jorgensen et Simon Sears. 20 épisodes de 58 minutes).

Ce que ça raconte

Les relations entre un pasteur dominateur et sa famille. En suivant leur quotidien la série aborde les questions des croyances personnelles et du deuil.

Ce qu’on en pense

Adam Price s’attaque aux mystères de la foi, religieuse ou pas. Avec une esthétique encore plus soignée que la saison 1, le deuxième volet prend une voie plus personnelle et c’est passionnant.

La critique complète

5 Kalifat

Netflix (1 saison) Série de Wilhelm Behrman. Avec Gizem Erdogan. 8 épisodes de 52 minutes.

Ce que ça raconte

Cinq femmes, entre la Suède et la Syrie, confrontées, chacune à leur façon, à la montée du djihadisme.

Ce qu’on en pense

Un Homeland suédois plutôt bien torché, mais assez mou du genou.

La critique complète