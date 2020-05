Les agriculteurs wallons touchés par la sécheresse de 2018 seront finalement payés en juin

Les agriculteurs wallons touchés par la sécheresse de l’été 2018 seront finalement payés en juin, près de deux ans après les faits, a indiqué le ministre wallon de l’Agriculture.

«Ces délais sont beaucoup trop longs», a reconnu Willy Borsus, ce mardi, en commission du parlement régional, alors qu’il était interrogé sur le sujet par le député Ecolo Jean-Philippe Florent.

Le 7 mai dernier, le gouvernement wallon a reconnu la sécheresse de l’été 2018 comme calamité agricole, ce qui a ouvert la voie au lancement de la procédure d’indemnisation des 8.760 producteurs ayant introduit un dossier.

«Nous sommes conscients des délais beaucoup trop longs supportés par les agriculteurs. Ils s’expliquent principalement par la procédure de reconnaissance que nous voulons, à l’avenir, plus simple et plus automatique», a précisé le ministre.