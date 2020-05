Les 20000 masques, qui étaient bloqués à Zaventem, distribués depuis ce mardi à Marche

Les 20000 masques en tissu commandés par la Ville de Marche et retenus depuis quelques jours à Zaventem, sont en enfin arrivés. Leur distribution a débuté ce mardi dans les pharmacies de la commune.

Les 20 000 masques commandés en Pologne par la Ville de Marche, et qui étaient bloqués à Zaventem en raison de l’absence d’un autocollant, sont enfin arrivés. La distribution aux habitants de ces masques en tissu (deux par personne) a débuté dès ce mardi dans les neuf pharmacies de la commune. La Commune recommande de ne pas se précipiter, «il y en aura pour tout le monde».

Pour les obtenir, les Marchois ne doivent pas oublier le talon jaune reçu par la Poste. Il doit être présenté à la pharmacie par un des membres du ménage (cela peut donc être une autre personne que celle dont le nom figure sur le talon). Si vous vivez seul et si vous ne savez pas vous rendre dans votre pharmacie à cause de votre horaire de travail, un autre membre de votre famille peut donc venir avec votre talon à votre place.

Ces masques sont disponibles dans les pharmacies, du lundi au vendredi, uniquement durant les horaires habituels de celles-ci (pas durant les gardes).

?Les 65 ans et plus, et les personnes à mobilité réduite ne sachant pas se déplacer à la pharmacie ont la possibilité d’être livrées à domicile. Si vous êtes concerné, merci de téléphoner au 084/32 69 49 ou 46 afin d’organiser la livraison des masques dans votre boîte aux lettres.

Pour tout renseignement: 084/32 70 00