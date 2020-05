PHOTOS | Succès pour la rentrée scolaire depuis la maison en vidéoconférence à Liège

L’école St-Louis au Thier-à-Liège a accueilli, ce mardi, ses élèves de 6e année primaire, basculant vers un système d’enseignement à distance pour endiguer l’épidémie de coronavirus.

«Tout s'est bien passé.» Le directeur de l'école St-Louis au Thier-à-Liège, Loïc Schumacher, est soulagé. La rentrée scolaire à distance - c'est-à-dire par vidéoconférence - des élèves de 6e année primaire a connu un franc succès.

Dans cet établissement scolaire, il n'était pas question de recommencer les cours comme avant, en accord avec les parents, les enseignants et le pouvoir organisateur. Il a donc été décidé de proposer des cours à distance, via un système de vidéoconférence. Un apprentissage qui s'effectue tous les jours, de 9h à 13h. Chaises et tables sont régulièrement désinfectées.

Après avoir contacté chaque parent, Mmes Sophie, Amélie, Elisa et M. Christophe se sont assurés que chaque élève avait bien en sa possession soit un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone avec la possibilité de se connecter à Internet pour suivre les cours en vidéoconférence. Deux d'entre eux ne disposant pas d'une connexion Internet ont donc retrouvé les bancs de l'école ce mardi matin.

«Nous comptons 45 élèves en sixième primaire et deux d'entre eux étaient présents sur place», confirme le directeur de l'école St-Louis au Thier-à-Liège, Loïc Schumacher. «Les autres élèves ont suivi les cours par vidéoconférence. De temps à autre, des élèves perdaient quelques fois leur connexion, mais durant de très courte durée.»

Selon le directeur, «les élèves ont été très studieux et ravis de cette expérience inédite qui sera rééditée chaque jour ouvrable et ce, jusque fin juin».