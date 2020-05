Réouverture sécurisée des marchés à Herstal: un sens de circulation mis en place

Les deux marchés hebdomadaires de l’entité, celui du mardi à Vottem et celui du jeudi au centre de Herstal, peuvent accueillir un maximum de 50 ambulants. Ville de Herstal

Le collège de la Ville de Herstal a décidé de rouvrir les deux marchés hebdomadaires de l’entité.

Réuni ce lundi, le collège communal de Herstal a décidé de rouvrir les deux marchés hebdomadaires de l’entité, celui du mardi à Vottem et celui du jeudi au centre, avec un maximum de 50 ambulants.

Les plans des marchés ont été modifiés afin de permettre le respect des distances de sécurité entre les échoppes et entre les visiteurs. Par ailleurs, la Ville mettra à disposition des clients des sprays désinfectants pour les mains aux entrées et sorties. La Croix Rouge sera présente afin de les informer sur les mesures d’hygiène à appliquer.

«Nous avons pu réagir rapidement aux nouvelles mesures du gouvernement afin de permettre la réouverture des marchés dès ce mardi», explique le bourgmestre f.f., Jean-Louis Lefèbvre. «Les commerçants ont été fortement impactés par la crise et il était important pour eux que nous prenions des mesures claires garantissant leur sécurité, ainsi que celle des visiteurs, pour cette reprise.»

Les marchés reprennent moyennant le respect strict des consignes de sécurité. En effet, les courses doivent être effectuées seul pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel. Un adulte pourra accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance. La consommation/dégustation sur place n’est pas autorisée. Le port du masque est recommandé. Enfin, un sens de circulation est mis en place et doit être respecté. Au centre, l’entrée se fera uniquement par les deux extrémités: place Jaurès et rue Laixheau.