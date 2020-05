Liège: trois expos à nouveau accessibles à La Cité Miroir

Trois expositions seront accessibles au public: Goulag, Plus jamais ça! et En Lutte. Histoires d’émancipation. Doc.

À partir de ce mercredi, La Cité Miroir rouvre partiellement ses portes, en proposant trois expositions. Mais il est désormais demandé aux visiteurs de réserver leurs places en ligne.

Fermé au public depuis le 14 mars, l’espace pluridisciplinaire que constitue La Cité Miroir rouvre partiellement ses portes à partir de ce mercredi. Avec des aménagements d’horaire (ouverture le mercredi et le samedi, de 10h à 18h, dans un premier temps) et la mise en place de mesures sanitaires. Il est désormais demandé aux visiteurs de réserver leurs places, en choisissant un créneau horaire à respecter (réservations clôturées la veille du jour de visite, à 18h). Trois expositions seront accessibles au public: Goulag, Plus jamais ça! et En Lutte. Histoires d’émancipation.

Parmi les mesures sanitaires prises pour éviter la propagation du coronavirus, seules huit personnes maximum seront autorisées à entrer sur le site par créneau horaire et par exposition, avec l’obligation de porter un masque. Le paiement en ligne est demandé, tout comme le respect de la distanciation sociale. Un marquage au sol est prévu, alors que du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Les espaces seront nettoyés fréquemment et une équipe d’accueil renforcée veillera au bon déroulement de la réouverture.

«Un test grandeur nature a été réalisé avec des membres du personnel afin de déterminer toutes les modalités mises en place», précise-t-on au sein de La Cité Miroir. La billetterie en ligne permet de réserver par créneaux horaires définis.

«Si les expositions que nous proposons au public pour cette réouverture ne portent pas sur des thématiques légères, nous pensons que les citoyens peuvent trouver là une opportunité de découvrir nos expositions permanentes, de changer d’air, de nourrir leur soif d’apprentissage, de culture et de développement critique. L’exposition Goulag, qui n’avait connu qu’une semaine de fréquentation, a pu être prolongée jusqu’au 31 août. Et comme nous attachons une énorme importance au contact humain, mis à rude épreuve ces derniers temps, nous avons souhaité maintenir et renforcer les visites guidées pour l’exposition Goulag. Nous proposons donc chaque mercredi et chaque samedi, une visite guidée à 15h30 (pour maximum 8 personnes, sur réservation obligatoire).»

Si le succès est au rendez-vous, La Cité Miroir envisagera d’élargir les horaires d’ouverture. En temps normal, la Cité Miroir fonctionne 7 jours sur 7. Il s’agit donc d’une reprise partielle des activités.

