Masseuse à Fallais, elle ne peut pas rouvrir

Diplômée en esthétique depuis 17 ans, Stéphanie Dumont s’est spécialisée dans les massages. Vu le flou qui règne et l’absence de réponse claire du gouvernement, de la Fédération belge des masseurs et même de son secrétariat social, elle ne rouvrira pas samedi son centre Técahé, à Fallais. «Ce que je ne comprends pas, c’est qu’on autorise les esthéticiennes à faire des massages dans leurs instituts», s’étonne la Braivoise. Qui pourrait, si elle le voulait, reprendre «les épilations au caramel», sa deuxième spécificité. Mais… «Ce n’est pas avec ça que je pourrais gagner ma vie et puis, du coup, je perdrais mon droit passerelle.» Pas question non plus de «basculer» sur des soins esthétiques classiques, Stéphanie n’est pas équipée pour. «Técahé est réputé pour les massages.»