La Flandre appelle à la levée de l’interdiction de se rendre dans sa seconde résidence

Plusieurs centaines de propriétaires de seconde résidence ont pris les services d’un avocat, las de ne pas être entendus par les autorités, et comptent mettre l’État belge en demeure. BELGA

Les propriétaires de seconde résidence ne sont plus seuls dans leur combat.

La ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir (N-VA), appelle à la levée, «le plus rapidement possible», de l’interdiction de se rendre dans sa seconde résidence à la mer ou dans les Ardennes. Cette interdiction ne se justifie plus, estime la ministre sur Facebook, soutenue par le ministre-président flamand Jan Jambon.

La semaine passée, le Conseil national de sécurité a décidé de ne pas autoriser les séjours dans les secondes résidences avant le 8 juin au plus tôt, ce qui a poussé plusieurs centaines de propriétaires à s’unir pour mettre en demeure l’Etat belge.

Ce lundi, la ministre flamande du Tourisme Zuhal Demir et le ministre-président régional ont à leur tour estimé que cette interdiction n’est plus tenable. «Si vous voulez empêcher les gens d’aller dans leur propriété ou leur caravane, vous devez pouvoir le justifier. Et cette justification est aujourd’hui totalement absente.

Au contraire, des voix importantes dans le débat, comme celle du virologue Marc Van Ranst, estiment que cette interdiction est une ‘mauvaise mesure’ et qu’elle est inutile d’un point de vue virologique», a ainsi écrit Zuhal Demir sur Facebook.

«Naturellement, des mesures sont nécessaires pour éviter que les gens se rassemblent dans les lieux touristiques mais c’est la responsabilité des autorités locales et surtout des gens eux-mêmes», a-t-elle ajouté en rappelant que les propriétaires de secondes résidences, dans les lieux touristiques, «font partie du système économique».